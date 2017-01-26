Первый в России чемпионат по зимнему серфингу начался на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Первый в России чемпионат по зимнему серфингу Winter surf challenge начался в четверг на Камчатке, в борьбу за первое место вступили 11 спортсменов из Петропавловска-Камчатского и Владивостока.

"У нас 11 смельчаков, которые бросили вызов зиме и ледяным волнам. Среди них один из Владивостока, остальные с Камчатки. Сегодня было два участника, 27 января выступят семеро, и потом, когда пройдет очередной циклон, еще двое. Из них в финал будут отобраны 6 человек, из которых мы потом определим четверку лучших и вручим им кубки первого в России чемпионата по зимнему серфингу", - рассказал организатор чемпионата, руководитель серфшколы Snowave Антон Морозов.

Условия для участников были очень сложными, так как рядом с полуостровом проходит циклон, в Тихом океане был шторм. Утром, когда соревнующиеся пошли в воду, шел снег и дул ветер. Температура наружного воздуха при этом была около минус 10 градусов Цельсия, а воды - всего плюс 2. Кроме того, из-за шторма участников относило от берега в открытый океан, поэтому им также приходилось постоянно бороться с течением.

"Сегодня волны сильные возле берега. В гидрокостюм постоянно заливается холодная вода. Мы далеко заплыли и нас начало уносить в океан. В один момент понимаю, что гребу, а я на месте и началась паника, но я с ней справилась, проплыла немного в сторону и выплыла на берег", - поделилась с ТАСС единственная девушка, участвующая в чемпионате, Людмила Орлова.

В России серфинг был официально признан видом спорта в октябре 2015 года. Летом 2016 года Международный олимпийский комитет включил этот вид в программу Олимпиады 2020 года. По словам Морозова, первый в России чемпионат по зимнему серфингу проводится пока вне официального соревновательного календаря. Хотя в этом году на Камчатке планируется проведение одного из этапов Кубка России по серфингу, а также чемпионата по серфингу среди регионов Дальнего Востока.

На территории России всего несколько мест, где можно заниматься серфингом: Камчатка, Приморский край, Мурманская область, Сочи, Санкт-Петербург и Калининград. Зимний серфинг (или как называют его норвежцы - arctic-surf) практикуют пока только на Дальнем Востоке. Зимой серферам приходится надевать теплый гидрокостюм, толщиной до 7 мм, а также специальные утепленные варежки и ботинки.