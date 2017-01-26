Поздняков покинул пост первого вице-президента Федерации фехтования России

Бывший глава "Формулы-1" Экклстоун может запустить альтернативную гоночную сериюСпорт 26 января, 12:57
Олимпийский чемпион по борьбе Снайдер примет участие в турнире имени ЯрыгинаСпорт 26 января, 12:55
Поздняков покинул пост первого вице-президента Федерации фехтования РоссииСпорт 26 января, 12:38
Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS атакеОбщество 26 января, 12:37
Финал конкурса гримеров прошел в МосквеКультура 26 января, 12:33
Молодые специалисты "Газпром трансгаз Екатеринбург" привезли награды научных конференцийНовости партнеров 26 января, 12:32
Первый в России чемпионат по зимнему серфингу начался на КамчаткеСпорт 26 января, 12:25
Ударить нельзя судить: за и против декриминализации семейных побоевОбщество 26 января, 12:19
Михайлов переизбран на пост президента Федерации фехтования РоссииСпорт 26 января, 12:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Станислав Поздняков оставил пост первого вице-президента Федерации фехтования России (ФФР) в ходе конференции федерации.
Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.
"Станислав Поздняков покинул пост первого вице- президента ФФР", - сказал Мамедов.
Четырехкратный олимпийский чемпион занимал этот пост с 2009 года. Он является членом исполкома Международной федерации фехтования, первым вице-президентом Олимпийского комитета России.
Президент ФФР Александр Михайлов сообщил ТАСС, что пост первого вице-президента будет упразднен.