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Боец Нурмагомедов сравнил себя с боксером Мэйуэзером

Спорт
26 января, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Ранее 39-летний Мэйуэзер заявлял, что намерен возобновить профессиональную карьеру
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сравнил себя с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. Слова спортсмена приводит портал TMZ.

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Ранее 39-летний Мэйуэзер заявлял, что намерен возобновить профессиональную карьеру, а также о желании провести поединок с бойцом смешанного стиля ирландцем Конором Макгрегором.

"Мэйуэзер - один из величайших боксеров в истории. Я являюсь Мэйуэзером в MMA, у меня тоже нет ни одного поражения. Все, что я хочу, это быть величайшим легковесом ММА", - сказал Нурмагомедов.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в ММА. Всего на его счету 24 победы (16 - досрочно).

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Макгрегор провел 23 поединка, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

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