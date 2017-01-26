Боец Нурмагомедов сравнил себя с боксером Мэйуэзером

Бывший глава "Формулы-1" Экклстоун может запустить альтернативную гоночную сериюСпорт 26 января, 12:57
Олимпийский чемпион по борьбе Снайдер примет участие в турнире имени ЯрыгинаСпорт 26 января, 12:55
Поздняков покинул пост первого вице-президента Федерации фехтования РоссииСпорт 26 января, 12:38
Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS атакеОбщество 26 января, 12:37
Финал конкурса гримеров прошел в МосквеКультура 26 января, 12:33
Молодые специалисты "Газпром трансгаз Екатеринбург" привезли награды научных конференцийНовости партнеров 26 января, 12:32
Первый в России чемпионат по зимнему серфингу начался на КамчаткеСпорт 26 января, 12:25
Ударить нельзя судить: за и против декриминализации семейных побоевОбщество 26 января, 12:19
Михайлов переизбран на пост президента Федерации фехтования РоссииСпорт 26 января, 12:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сравнил себя с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. Слова спортсмена приводит портал TMZ.
Ранее 39-летний Мэйуэзер заявлял, что намерен возобновить профессиональную карьеру, а также о желании провести поединок с бойцом смешанного стиля ирландцем Конором Макгрегором.
"Мэйуэзер - один из величайших боксеров в истории. Я являюсь Мэйуэзером в MMA, у меня тоже нет ни одного поражения. Все, что я хочу, это быть величайшим легковесом ММА", - сказал Нурмагомедов.
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в ММА. Всего на его счету 24 победы (16 - досрочно).
Макгрегор провел 23 поединка, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения.
Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр - 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.