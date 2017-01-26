Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олимпийский чемпион по борьбе Снайдер примет участие в турнире имени Ярыгина

Спорт
26 января, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
В турнире примут участие борцы из 17 стран, в том числе из США, Ирана, Японии, Турции, Монголии
Поделиться
Материал из 1 страницы
Кайл Снайдер

Кайл Снайдер

© EPA/NIC BOTHMA

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе американец Кайл Снайдер выступит на турнире имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

В турнире примут участие борцы из 17 стран, в том числе из США, Ирана, Японии, Турции, Монголии. Из именитых спортсменов в Красноярске, помимо Снайдера, выступит серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро японец Реи Хигучи.

Турнир стартует 27 января. Общий призовой фонд - 6,4 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
2
Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
3
Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике Трампа
4
Толстой и глава ФЕОР примирились после скандала вокруг дискуссии об Исаакиевском соборе
5
Перед выборами в ГД полиция и ФСБ выявили 8 человек, планирующих теракты в Москве
6
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
7
Посол РФ в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели
Темы дня
Реклама