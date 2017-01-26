Олимпийский чемпион по борьбе Снайдер примет участие в турнире имени Ярыгина

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе американец Кайл Снайдер выступит на турнире имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
В турнире примут участие борцы из 17 стран, в том числе из США, Ирана, Японии, Турции, Монголии. Из именитых спортсменов в Красноярске, помимо Снайдера, выступит серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро японец Реи Хигучи.
Турнир стартует 27 января. Общий призовой фонд - 6,4 млн рублей.