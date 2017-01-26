Бывший глава "Формулы-1" Экклстоун может запустить альтернативную гоночную серию

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бывший генеральный промоутер чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун может в 2019 году запустить альтернативную гоночную серию. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на источник.
Ранее американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media) официально объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1". Новым генеральным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен Чейз Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.
Экклстоун руководил "Формулой-1" с 1974 года. Именно британец сделал ее коммерчески успешным проектом, зарабатывающим более $2 млрд в год.