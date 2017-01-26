"Зенит-Арена" пока не передана в управление футбольному клубу "Зенит"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Стадион "Зенит- Арена" в Санкт-Петербурге пока не передан в управление футбольному клубу "Зенит", вопрос находится в стадии решения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.
"Стадион пока не передан. Вопрос находится в стадии решения", - сказали в комитете.
Ранее власти города сообщали, что передача стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове клубу "Зенит" намечена на 25 января 2017 года.
Стадион был заложен в 2007 году, его проект неоднократно корректировали, каждый раз стоимость арены увеличивалась. В июле администрация Петербурга расторгла контракт с генподрядчиком, компанией "Инжтрансстрой- СПб" (дочерняя компания "Трансстроя"). Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой".
Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию арены планировались на 26 декабря. В этот день в компании "Метрострой" заявили, что выполнили основные строительные работы по двум основным контрактам на завершение строительства и благоустройство зоны вокруг стадиона. Все документы Смольный передал в Ростехнадзор и Госстройнадзор для получения разрешительных документов.
29 декабря Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проекту, а Госстройнадзор по Петербургу - разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Предполагалось, что на втором этапе будут реализованы проектные решения по адаптации объекта к требованиям ФИФА.