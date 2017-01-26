Лебедева: только одна из трех моих проб с ОИ-2008 оказалась положительной

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Легкоатлетка Татьяна Лебедева заявила, что только в одной пробе из ее трех на Олимпийских играх 2008 года был обнаружен запрещенный препарат. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

В среду стало известно о том, что перепроверка допинг-пробы россиянки с Олимпийских игр 2008 года дала положительный результат на туринабол. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лебедеву двух серебряных медалей Игр-2008. Ранее спортсменка сообщила ТАСС, что оспорит решение МОК в суде.

"Есть нестыковки, я не исключаю ошибки и человеческого фактора, - сказала Лебедева. - Пыталась исключить те моменты, когда ты можешь по глупости проколоться. К внесоревновательным пробам претензий нет, только в пробе после одной из медалей нашли запрещенный препарат. Я не могу ответить, как это попало в пробу, поскольку всегда старалась следить за тем, что я принимаю".