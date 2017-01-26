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Источник: "Уфа" подписала контракт с молдавским футболистом Каталином Карпом на 3,5 года

Спорт
26 января, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Ранее 23-летний Карп выступал за киевское "Динамо", а также румынские клубы ЧФР, "Стяуа" и "Вииторул"
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Каталин Карп (справа)

Каталин Карп (справа)

© EPA/DUMITRU DORU

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Молдавский защитник Каталин Карп подписал контракт с футбольным клубом "Уфа" на 3,5 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

"Карп подписал контракт с "Уфой" на 3,5 года. Сегодня о переходе должно быть объявлено официально", - сказал источник.

Ранее 23-летний Карп выступал за киевское "Динамо", а также румынские клубы ЧФР, "Стяуа" и "Вииторул". За сборную Молдавии защитник провел 11 матчей, в которых забил один гол.

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