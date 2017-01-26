Источник: "Уфа" подписала контракт с молдавским футболистом Каталином Карпом на 3,5 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Молдавский защитник Каталин Карп подписал контракт с футбольным клубом "Уфа" на 3,5 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

"Карп подписал контракт с "Уфой" на 3,5 года. Сегодня о переходе должно быть объявлено официально", - сказал источник.

Ранее 23-летний Карп выступал за киевское "Динамо", а также румынские клубы ЧФР, "Стяуа" и "Вииторул". За сборную Молдавии защитник провел 11 матчей, в которых забил один гол.