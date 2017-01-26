Илюмжинов начал диалог с администрацией президента США по поводу снятия с него санкций

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов начал диалог с новой администрацией президента США по поводу снятия с него санкций. Об этом Илюмжинов заявил ТАСС.

В ноябре 2015 года Министерство финансов США включило главу FIDE в санкционный список, обвинив его в поддержке президента Сирии Башара Асада. Илюмжинов не имеет разрешения на въезд в США, по этой причине он не смог присутствовать на матче за звание чемпиона мира по шахматам, проходившем в ноябре в Нью-Йорке. Ранее Илюмжинов заявлял, что будет общаться с Госдепом США для решения вопроса и начал судебное разбирательство с министерством финансов.

"Мой представитель уже посетил Минфин США. Можно сказать, что случился первый контакт. Я начал диалог с новой администрацией по поводу снятия санкций и разрешения на въезд в страну. Все-таки я хочу провести турнир по шахматам в США в память о великом американском гроссмейстере Бобби Фишере", - заявил Илюмжинов.