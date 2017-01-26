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Тренер: Михайлов заслуженно переизбран на пост главы Федерации фехтования России

Спорт
26 января, 13:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Главный тренер сборной России Ильгар Мамедов отметил опыт Михайлова на посту руководителя ФФР
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МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Переизбрание Александра Михайлова на пост президента Федерации фехтования России (ФФР) является абсолютно заслуженной оценкой его работы во главе организации на протяжении прошедшего олимпийского цикла. Об этом журналистам заявил вице-президент ФФР, главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

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Отчетно-выборная конференция ФФР прошла в четверг, Михайлов занимает пост главы организации с 2009 года.

"Безусловно, я положительно оцениваю переизбрание Александра Юрьевича на пост главы ФФР, это заслуженная оценка результатов его работы, - сказал Мамедов. - Эти четыре года прошли на очень высоком уровне, не думаю, что кто-то на таком подъеме захотел бы уйти. Мне кажется, это было бы не совсем правильно, если есть силы и желание продолжать работу".

"За столько лет работы во главе ФФР у Александра Юрьевича накопился огромный опыт, - добавил Мамедов. - И это если считать только те восемь лет его президентства, а в структуре ФФР Александр Михайлов работает с 2001 года. Естественно, этот опыт он передаст своим более молодым коллегам, и сплоченность опыта и молодости, уверен, даст результат".

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