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Источник: футболист "Спартака" Александр Пуцко пройдет просмотр в "Уфе"

Спорт
26 января, 13:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Защитник принял участие в одном матче чемпионате России сезона-2016/17
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МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник футбольного клуба "Спартак" Александр Пуцко пройдет просмотр в "Уфе". Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к игроку.

23-летний Пуцко принял участие в одном матче чемпионате России сезона-2016/17. Всего он провел за основной состав красно-белых четыре матча. В составе выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Спартака-2" Пуцко в сезоне-2016/17 выходил на поле в десяти мачтах.

"Тренерский штаб "Уфы" надеется, что Пуцко прибудет в расположение команды в ближайшее время", - сказал источник.

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