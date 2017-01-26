Легкоатлетка Кривошапка не получала уведомлений об обнаружении у нее допинга

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Легкоатлетка Кривошапка не получала уведомлений об обнаружении у нее допингаСпорт 26 января, 14:02
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российская бегунья на средние дистанции Антонина Кривошапка не получала уведомлений о том, что в ее допинг-пробе, взятой на Олимпиаде 2012 года, обнаружен допинг. Об этом ТАСС сообщил тренер чемпионки мира 2013 года в эстафете 4х400 метров Владимир Типаев.
В четверг "Лайф" опубликовал документ, из которого следует, что в допинг-пробе Кривошапки обнаружен запрещенный препарат туринабол. Это означает, что результат российской эстафетной команды на дистанции 4х400 метров на Играх в Лондоне может быть аннулирован.
"Официально к ней никаких претензий нет. В Лондоне допинг-контроль она проходила четыре раза. Не успели мы прилететь, как к нам уже пришли допинг-офицеры. Затем сдавали пробы после личного старта, эстафеты и еще по возвращении в гостинцу. Брали и кровь, и мочу", - сказал Типаев.
"Было объявлено, что все пробы будут перепроверяться, но результатов нам никаких не приходило", - добавил он.
В активе Кривошапки также бронзовые медали чемпионата мира 2009 (400 метров и эстафета 4х400 м) и 2011 (эстафета 4х400 м) годов.