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Сборная России стартует матчем с командой Армении в квалификации молодежного ЧЕ по футболу

Спорт
26 января, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Победители девяти групп напрямую выйдут в финальную часть турнира, а четыре лучших команды, занявших вторые места, разыграют две оставшиеся путевки в стыковых матчах
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сборная России сыграет дома с командой Армении в первом матче отборочного раунда молодежного чемпионата Европы по футболу 2019 года (игроки не старше 21 года). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет со сборной Армении пройдет 31 августа.

Календарь игр:

  • Россия - Армения (31 августа 2017 года),
  • Россия - Гибралтар (5 сентября 2017 года),
  • Россия - Австрия (6 октября 2017 года),
  • Сербия - Россия (10 октября 2017 года),
  • Армения - Россия (10 ноября 2017 года),
  • Македония - Россия (23 марта 2018 года),
  • Гибралтар - Россия (27 марта 2018 года),
  • Россия - Сербия (11 сентября 2018 года),
  • Россия - Македония (12 октября 2018 года),
  • Австрия - Россия (16 октября 2018 года).

Победители девяти групп напрямую выйдут в финальную часть турнира, а четыре лучших команды, занявших вторые места, разыграют две оставшиеся путевки в стыковых матчах. Сборная Италии сыграет в финальной части чемпионата Европы, который является отборочным раундом на Олимпиаду-2020 в Японии, на правах хозяйки турнира.

Групповой этап отборочного раунда начнется 20 марта 2017 года и завершится 16 октября 2018 года. Стыковые матчи пройдут 12-20 ноября 2018 года.

Чемпионат Европы пройдет в Италии и Сан-Марино летом 2019 года.

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