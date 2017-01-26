Сборная России стартует матчем с командой Армении в квалификации молодежного ЧЕ по футболу

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сборная России сыграет дома с командой Армении в первом матче отборочного раунда молодежного чемпионата Европы по футболу 2019 года (игроки не старше 21 года). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Встреча пройдет со сборной Армении пройдет 31 августа.
Календарь игр:
Победители девяти групп напрямую выйдут в финальную часть турнира, а четыре лучших команды, занявших вторые места, разыграют две оставшиеся путевки в стыковых матчах. Сборная Италии сыграет в финальной части чемпионата Европы, который является отборочным раундом на Олимпиаду-2020 в Японии, на правах хозяйки турнира.
Групповой этап отборочного раунда начнется 20 марта 2017 года и завершится 16 октября 2018 года. Стыковые матчи пройдут 12-20 ноября 2018 года.
Чемпионат Европы пройдет в Италии и Сан-Марино летом 2019 года.