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Олимпийская чемпионка Кук подвергла сомнению эффективность UKAD

Спорт
26 января, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Спортсменка заявила, что считает неправомерными действия британского велогонщика Брэдли Уиггинса, который употреблял запрещенные вещества в терапевтических целях
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Николь Кук

Николь Кук

© EPA/VINCENT JANNINK

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2008 года велогонщица Николь Кук подвергла сомнению эффективность деятельности Британского антидопингового агентства (UKAD). Слова из речи спортсменки перед британским парламентом приводит портал Road cycling UK.

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"У меня нет веры в расследования и исследования, проводимые UKAD, которые обходятся дорого государственной казне, - сказала Кук. - На протяжении большей части своей спортивной карьеры я не видела каких-то улучшений в работе агентства".

Спортсменка заявила, что считает неправомерными действия пятикратного олимпийского чемпиона британского велогонщика Брэдли Уиггинса, который употреблял запрещенные вещества в терапевтических целях. Также Кук сказала, что не может назвать велокоманду "Скай", за которую выступал Уиггинс, "самой чистой от допинга".

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Хакерская группа Fancy Bears 15 сентября опубликовала на своем сайте документы, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускало применение запрещенных веществ многими атлетами, в том числе призерами Олимпийских игр. В списке значилась и фамилия Уиггинса, которому был разрешен прием триамцинолона (гормонального препарата) в период, когда он выиграл "Тур де Франс" (2012). Позднее UKAD начало расследование в отношении велогонщика и его команды "Скай".

36-летний Уиггинс - пятикратный олимпийский чемпион (четыре раза на треке и один раз - на шоссе), восьмикратный чемпион мира (семь раз - на треке, один раз - на шоссе). В декабре прошлого года он объявил о завершении карьеры.

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