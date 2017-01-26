Олимпийская чемпионка Кук подвергла сомнению эффективность UKAD

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2008 года велогонщица Николь Кук подвергла сомнению эффективность деятельности Британского антидопингового агентства (UKAD). Слова из речи спортсменки перед британским парламентом приводит портал Road cycling UK.

"У меня нет веры в расследования и исследования, проводимые UKAD, которые обходятся дорого государственной казне, - сказала Кук. - На протяжении большей части своей спортивной карьеры я не видела каких-то улучшений в работе агентства".

Спортсменка заявила, что считает неправомерными действия пятикратного олимпийского чемпиона британского велогонщика Брэдли Уиггинса, который употреблял запрещенные вещества в терапевтических целях. Также Кук сказала, что не может назвать велокоманду "Скай", за которую выступал Уиггинс, "самой чистой от допинга".

Хакерская группа Fancy Bears 15 сентября опубликовала на своем сайте документы, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускало применение запрещенных веществ многими атлетами, в том числе призерами Олимпийских игр. В списке значилась и фамилия Уиггинса, которому был разрешен прием триамцинолона (гормонального препарата) в период, когда он выиграл "Тур де Франс" (2012). Позднее UKAD начало расследование в отношении велогонщика и его команды "Скай".

36-летний Уиггинс - пятикратный олимпийский чемпион (четыре раза на треке и один раз - на шоссе), восьмикратный чемпион мира (семь раз - на треке, один раз - на шоссе). В декабре прошлого года он объявил о завершении карьеры.