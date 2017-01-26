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FIS вынесет отдельное решение по допинговым делам Вылегжанина и Петухова

Спорт
26 января, 14:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов
В среду антидопинговая комиссия FIS отклонила апелляцию олимпийского чемпиона Игр в Сочи Александра Легкова и Евгения Белова
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Максим Вылегжанин

Максим Вылегжанин

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет отдельное решение по делам четырех российских лыжников, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, в числе которых чемпионы мира Максим Вылегжанин и Алексей Петухов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

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В среду антидопинговая комиссия FIS отклонила апелляцию олимпийского чемпиона Игр в Сочи Александра Легкова и Евгения Белова.

"Остальные четыре временно отстраненных спортсмена Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Алексей Петухов и Максим Вылегжанин также подали апелляции, которые в настоящее время рассматриваются. Решения будут вынесены позже", - говорится в сообщении FIS.

23 декабря было объявлено, что шесть лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

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