FIS вынесет отдельное решение по допинговым делам Вылегжанина и Петухова

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МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) вынесет отдельное решение по делам четырех российских лыжников, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, в числе которых чемпионы мира Максим Вылегжанин и Алексей Петухов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.
В среду антидопинговая комиссия FIS отклонила апелляцию олимпийского чемпиона Игр в Сочи Александра Легкова и Евгения Белова.
"Остальные четыре временно отстраненных спортсмена Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Алексей Петухов и Максим Вылегжанин также подали апелляции, которые в настоящее время рассматриваются. Решения будут вынесены позже", - говорится в сообщении FIS.
23 декабря было объявлено, что шесть лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.