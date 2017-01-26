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Губернатор: задачей "Ростова" на сезон является место в пятерке РФПЛ

Спорт
26 января, 15:00 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Василий Голубев отметил, что в марте может быть скорректирована управленческая структура клуба
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Задача футбольного клуба "Ростов" на оставшуюся часть чемпионата России - место в первой пятерке по итогам сезона. Об этом журналистам сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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"Мое мнение, что задача команды - попасть в первую пятерку. Задача сохранить позитивную тенденцию последнего времени. После сборов у меня будет встреча с Курбаном Бердыевым", - сказал Голубев.

Бердыев является вице-президентом "Ростова". Голубев отметил, что в марте может быть скорректирована управленческая структура клуба. "В марте состоится собрание акционеров, где будет скорректирована структура клуба. У нас сейчас президента нет. В марте, возможно, появится президент официально", - сказал губернатор.

"Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Первый официальный матч после зимней паузы клуб проведет 16 февраля против чешской "Спарты" в рамках розыгрыша Лиги Европы.

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