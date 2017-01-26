Указатель расстояния до городов ЧМ-2018 по футболу установят в Ростове-на-Дону

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МОСКВА, 26 января./ТАСС/. В Ростове-на-Дону, на площади Советов, 30 января в рамках празднования 500 дней до чемпионата мира по футболу 2018 года установят указатель расстояния до 10 городов-организаторов турнира. Об этом сообщили официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com в пресс-службе городской администрации.
"Знак выполнен в фирменном стиле Донской столицы как города-организатора чемпионата мира, и призван показать единение городов-организаторов в преддверии этого турнира, а также стать новой городской достопримечательностью. Ростовская область станет первым регионом, установившим такой знак", - отметили в администрации.
В рамках праздничных мероприятий будет организован тематический флэшмоб - "500 дней": кандидаты в волонтеры выстроятся в цифру 500 и выпустят в небо светодиодные воздушные шары в цветах российского флага.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске.
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