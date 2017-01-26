Лидер европейского рейтинга драфта НХЛ-2017 Костин выбыл до 18 июля из-за травмы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский нападающий московского "Динамо" Клим Костин выбыл до 18 июля из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Костин возглавляет европейский рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Центрального скаутского бюро НХЛ.

17-летний игрок в нынешнем сезоне провел восемь матчей в составе бело-голубых, однако результативными действиями не отметился.

За команду Высшей хоккейной лиги "Динамо" (Балашиха), входящей в систему столичного клуба, он провел девять матчей и отметился заброшенной шайбой.

Драфт НХЛ пройдет 23-24 июня в Чикаго.