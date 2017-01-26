Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД не допустит перемещений групп футбольных фанатов по Москве, угрожающих безопасности

Спорт
26 января, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Заместитель главы МВД России Александр Горовой отметил, что при подготовке к матчам Кубка конфедераций необходимо проработать вопросы, касающихся не только подготовки личного состава
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. МВД не допустит перемещений групп футбольных болельщиков по улицам Москвы, создающих угрозу безопасности жителей, во время проведения крупных футбольных матчей. Об этом на расширенной коллегии ГУ МВД по Москве сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

"Движений таких явных толп (футбольных болельщиков) по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны сыграть на опережение по подготовительным мероприятиям, конечно, проявляя гостеприимство", - сказал он.

Смотрите также
Россия усилит меры безопасности во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Также замминистра отметил, что при подготовке к матчам Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года необходимо проработать ряд вопросов, касающихся не только подготовки личного состава. "Это не просто подготовка личного состава, доработайте все, что необходимо, в том числе и по инфраструктуре безопасности, имея в виду дальнейшую возможность минимизации личного состава, использованного на охране общественного порядка", - отметил Горовой.

Крупнейшими спортивными событиями в 2017-2018 годах станут чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске, а также Кубок конфедераций, который обычно проводится среди национальных сборных в стране- организаторе чемпионата мира за год до самого чемпионата.

Во время чемпионата Европы по футболу летом 2016 года перед матчем Англия - Россия в Марселе произошли беспорядки с участием российских и английских болельщиков. Были задержаны в том числе российские фанаты, трое из них были осуждены на разные сроки, отбыв которые они вернулись в Россию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
К ЧП на ТЭЦ в Пензе привело обрушение крыши
2
В центре Москвы в результате массовой драки пострадали пять человек
3
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
4
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
5
Путин в Кремле вручит госнаграды более чем 30 россиянам
6
На ТЭЦ в Пензе произошел мощный взрыв
7
Путин в Кремле вручил госнаграды Захаровой и Маслякову
Темы дня
Реклама