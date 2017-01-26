МВД не допустит перемещений групп футбольных фанатов по Москве, угрожающих безопасности

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. МВД не допустит перемещений групп футбольных болельщиков по улицам Москвы, создающих угрозу безопасности жителей, во время проведения крупных футбольных матчей. Об этом на расширенной коллегии ГУ МВД по Москве сообщил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

"Движений таких явных толп (футбольных болельщиков) по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны сыграть на опережение по подготовительным мероприятиям, конечно, проявляя гостеприимство", - сказал он.

Также замминистра отметил, что при подготовке к матчам Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года необходимо проработать ряд вопросов, касающихся не только подготовки личного состава. "Это не просто подготовка личного состава, доработайте все, что необходимо, в том числе и по инфраструктуре безопасности, имея в виду дальнейшую возможность минимизации личного состава, использованного на охране общественного порядка", - отметил Горовой.

Крупнейшими спортивными событиями в 2017-2018 годах станут чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске, а также Кубок конфедераций, который обычно проводится среди национальных сборных в стране- организаторе чемпионата мира за год до самого чемпионата.

Во время чемпионата Европы по футболу летом 2016 года перед матчем Англия - Россия в Марселе произошли беспорядки с участием российских и английских болельщиков. Были задержаны в том числе российские фанаты, трое из них были осуждены на разные сроки, отбыв которые они вернулись в Россию.