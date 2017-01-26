Агент: переход Ивановича в "Зенит" - хорошая возможность для Ломбертса покинуть команду

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МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Возможный переход футболиста лондонского "Челси" Бранислава Ивановича в санкт-петербургский "Зенит" - это хорошая возможность для Николаса Ломберста покинуть российскую команду. Такое мнение ТАСС выразил агент бельгийского защитника Сантуш Верхлуст.
В четверг издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник сообщило, что 32-летний Иванович продолжит карьеру в "Зените". По их информации, сделка будет оформлена в ближайшие дни, контракт с игроков будет рассчитан на 2,5 года, а заработная плата защитника составит €5 млн.
"Ни один клуб не вел официальных переговоров с "Зенитом" о возможном переходе Ломбертса. Как я уже говорил, петербургская команда просит за защитника большую сумму. Но с учетом того, что Иванович может перейти в "Зенит", то клуб может пересмотреть стоимость на Ломбертса, пойти на уступки, это хороший шанс для Николаса покинуть . Но здесь санкт-петербургская команда является боссом, и только им принимать итоговое решение", - сказал Верхлуст.
"Много клубов интересуются Ломбертсом, но они просили не называть себя. До конца трансферного окна в Европе еще четыре дня, поэтому все может случиться", - добавил он.
Этой зимой в СМИ появилась информация, что 31-летнего игрока хотят заполучить бельгийский "Гент" и турецкий "Бешикташ". Ранее агент игрока сообщил ТАСС, санкт- петербургский клуб просит за Ломбертса "очень большие деньги" и пока не идет на уступки по трансферной стоимости.
Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей. До "Зенита" футболист играл за "Гент"(2004 - 2007 гг.). Иванович уже выступал в чемпионате России, проведя в столичном "Локомотиве" полтора сезона (2006-2008). Из московской команды игрок перешел в "Челси".