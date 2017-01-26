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Яковенко: ХК "Спартак" в нынешнем сезоне поспешил с увольнением тренера Титова

Спорт
26 января, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
По мнению бывшего генерального менеджера красно-белых, вратари "Спартака" уже второй год подряд не сыграли на уровне, который нужен для попадания в плей-офф
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Андрей Яковенко

Андрей Яковенко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Руководство хоккейного клуба "Спартак" поспешило с увольнением главного тренера команды Германа Титова по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), что могло повлиять на итоговый результат - невыход команды в плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал бывший генеральный менеджер "Спартака" и бывший и. о. главного тренера клуба Андрей Яковенко.

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В среду "Спартак" проиграл СКА и лишился шансов на попадание в плей-офф в этом сезоне. В 54 матчах команда набрала 60 очков и занимает 13-е место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В октябре с поста главного тренера был уволен Герман Титов, работавший в "Спартаке" с мая 2015 года - его заменил и. о. главного тренера Алексей Ярушкин.

"В клубе поспешили с заменой Титова, ему нужно было дать доработать. Его уволили, когда до зоны плей-офф было всего несколько очков, - сказал Яковенко. - Новому тренеру было сложно разобраться в сложившейся ситуации, и это привело к такому результату. Титов доказал, что он хорошо работал с молодежью, но ему не дали время на становление: каждый год стоит задача попасть в плей-офф, а это очень сложно".

Защитник Гилрой хорош в созидании, но не в обороне

По мнению Яковенко, вратари "Спартака" уже второй год подряд не сыграли на уровне, который нужен для попадания в плей-офф. "Летом на рынке были хорошие вратари, которые дают результат, - тот же Коварж, который перешел в "Северсталь". Бобков - хороший вратарь, но я думаю, его не смогли получить из-за большой суммы контракта", - отметил специалист.

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Из спартаковских легионеров на уровне выглядел только американский форвард Райан Стоа, приобретенный в межсезонье, считает Яковенко.

"Только Стоа показывает уровень, который ждут от легионеров. Гилрой - неплохой защитник атакующего плана, но у команды другие задачи. В топ-клубе он приносил бы гораздо больше пользы. В созидании он хорош, а в обороне у него показатели хуже. Таким командам, как "Спартак" нужны игроки другого плана", - подчеркнул он.

Вратари-легионеры в "Спартаке" были сильнее

Яковенко был генеральным менеджером "Спартака" с 2008 по 2012 годы. В сезоне-2010/2011 он стал и. о. главного тренера команды - тогда "Спартак" последний раз выходил в плей-офф. Лучшим результатом для красно-белых в плей-офф стал выход в 1/4 финала в сезоне-2009/2010.

"Когда я работал в "Спартаке", вратарская бригада легионеров была сильнее, чем сейчас. В воротах Кочнев играл хорошо, Гашек в своем возрасте показывал качественную игру. Радивоевич и Ружичка всегда играли на высоком уровне", - вспомнил Яковенко.

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