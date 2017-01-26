Бушманов назвал хорошей жеребьевку отбора молодежного ЧЕ по футболу для сборной РФ

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Итоги жеребьевки отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2019 года среди молодежных сборных (U-21) для сборной России можно назвать хорошими. Такое мнение высказал старший тренер команды Евгений Бушманов, слова которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
По итогам жеребьевки, прошедшей в четверг в Швейцарии, россияне попали в группу под номером 7 вместе с командами Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара.
"Я думаю, что жребий для нас можно назвать хорошим, - считает Бушманов. - Среди соперников можно выделить Сербию и Австрию, чьи сборные в последнее время здорово выглядят на молодежном и юношеском уровне. Но нельзя недооценивать и остальные команды. По приезду в Москву начнем собирать информацию о соперниках и готовить учебно-тренировочный процесс".
"Что касается расписания матчей в группе, то нам удалось удачно его выстроить, - продолжил специалист. - Начинаем 31 августа дома с командой Армении и 5 сентября - со сборной Гибралтара. Соответственно в марте и июне есть возможность провести сборы с контрольными матчами. В целом довольны и тем, как сложилась жеребьевка, и календарем игр".
Бывший главный тренер "Спартака-2" Бушманов был назначен старшим тренером молодежной сборной России в начале недели.