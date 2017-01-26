Чествование ветерана ХК "Спартак" Якушева пройдет 3 февраля в "Парке легенд"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Чествование бывшего хоккеиста и тренера Александра Якушева по случаю его 70-летия пройдет 3 февраля в "Парке легенд" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Парка легенд".

"Спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд" совместно с хоккейным клубом "Спартак" объявляет о чествовании прославленного хоккеиста Александра Сергеевича Якушева, отметившего в этом году 70-летний юбилей, - говорится в сообщении. - 3 февраля в "Парке легенд" запланирован целый ряд праздничных мероприятий в честь легенды нашего хоккея - двукратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира и Европы, члена Зала славы отечественного хоккея и Международной федерации хоккея, президента клуба "Легенды хоккея".

В рамках праздничных мероприятий Якушев встретится с болельщиками и проведет автограф- и фотосессию. Во встрече также примут участие писатель Леонид Рейзер - соавтор книги об Александре Якушеве "Все начистоту. О хоккее и не только" и комментатор Дмитрий Федоров.

В этот день на малой арене "ВТБ Ледового дворца" состоится гала-матч между легендами хоккейного клуба "Спартак" и сборной России. Вход на матч будет осуществляться по билетам на игру Континентальной хоккейной лиги "Спартак" - "Сочи". Якушев выйдет на лед в составе обеих команд.

Якушеву исполнилось 70 лет 2 января. Он выступал за "Спартак" с 1964 по 1980 год.