Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срока

Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срокаСпорт 26 января, 16:04
Airbus авиакомпании Finnair готовится к экстренной посадке в ШереметьевеПроисшествия 26 января, 16:02
Конференция ВЭО, посвященная столетию российских революций XX века, прошла в ПетербургеНовости партнеров 26 января, 15:54
В "Восточный порт" доставили инновационную судопогрузочную машинуТранспорт 26 января, 15:54
В Иркутской области арестованы два главаря группы бутлегеровПроисшествия 26 января, 15:54
Организаторы Гран-при России "Формулы-1" усовершенствуют систему безопасностиСпорт 26 января, 15:53
Чествование ветерана ХК "Спартак" Якушева пройдет 3 февраля в "Парке легенд"Спорт 26 января, 15:50
"112 Украина": радикалы намерены заблокировать железные дороги ДонбассаМеждународная панорама 26 января, 15:48
РПЦ просит расширить школьный курс "Основы религиозных культур и светской этики"Общество 26 января, 15:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Срок сдачи строящегося в Ростове-на-Дону стадиона к ЧМ-2018 "Ростов-Арена" скорректирован почти на два месяца в сторону сокращения, сооружение должно быть готово 1 ноября, сообщил сегодня журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее планировалось завершить строительство стадиона 25 декабря 2017 года.
"Мы немного опережаем и спокойно относимся к строительству. Мною поставлена задача предпринять дополнительные усилия по завершению строительства стадиона к 1 ноября текущего года", - сказал Голубев.
Он добавил, что строительство ведется в спокойном режиме с опережением графика, поэтому не вызывает опасений. Некоторые работы даже возможно перенести на более поздний срок для более качественного их выполнения.
Комплекс зданий и сооружений нового футбольного стадиона будет расположен на левом берегу реки Дон и станет композиционным ядром застройки левобережной части города. Стоимость стадиона составляет 18,7 млрд рублей. Генподрядчиком является АО "Крокус Интернэшнл", застройщиком ФГУП "Спорт-Ин". Пятиэтажная арена будет вмещать 45 тысяч зрителей, иметь три яруса открытых трибун.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.