Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срока

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Срок сдачи строящегося в Ростове-на-Дону стадиона к ЧМ-2018 "Ростов-Арена" скорректирован почти на два месяца в сторону сокращения, сооружение должно быть готово 1 ноября, сообщил сегодня журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее планировалось завершить строительство стадиона 25 декабря 2017 года.

"Мы немного опережаем и спокойно относимся к строительству. Мною поставлена задача предпринять дополнительные усилия по завершению строительства стадиона к 1 ноября текущего года", - сказал Голубев.

Он добавил, что строительство ведется в спокойном режиме с опережением графика, поэтому не вызывает опасений. Некоторые работы даже возможно перенести на более поздний срок для более качественного их выполнения.

Комплекс зданий и сооружений нового футбольного стадиона будет расположен на левом берегу реки Дон и станет композиционным ядром застройки левобережной части города. Стоимость стадиона составляет 18,7 млрд рублей. Генподрядчиком является АО "Крокус Интернэшнл", застройщиком ФГУП "Спорт-Ин". Пятиэтажная арена будет вмещать 45 тысяч зрителей, иметь три яруса открытых трибун.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.