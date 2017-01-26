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Организаторы Гран-при России "Формулы-1" усовершенствуют систему безопасности

Спорт
26 января, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Скорость болидов в поворотах станет выше, а время прохождения круга уменьшится на 3-4 секунды
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"Сочи-Автодром"

"Сочи-Автодром"

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Организаторы этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при России, который пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля, - усовершенствуют систему безопасности на гоночной трассе. Об этом сообщается на сайте "Сочи Автодрома".

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"Международная автомобильная федерация приняла решение о повышении уровня безопасности соревнований в связи с существенными изменениями в технических требованиях к автомобилям "Формулы-1" этого года. Так, скорость болидов в поворотах станет выше, а время прохождения круга уменьшится на 3-4 секунды. Учитывая это, специалисты "Сочи Автодрома" увеличат количество и изменят конфигурацию барьеров TecPro во втором, четвертом и тринадцатом поворотах. С модификацией конструкции болидов "Формулы-1" увеличатся и их габариты, поэтому на гоночной трассе изменят разметку стартовых позиций", - говорится в сообщении.

Сезон-2017 "Формулы-1" начнется 24 марта в австралийском Мельбурне, Сочи примет четвертый этап.

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