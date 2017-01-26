Гребец Федоровцев: лаборатория допустила ошибку при анализе моей допинг-пробы

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российский гребец Сергей Федоровцев уверен, что лаборатория допустила ошибку при анализе его допинг-пробы, так как был перепутан номер пробирки в документах. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Международная федерация гребного спорта 1 июля сообщила, что в допинг-пробе Федоровцева обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. После чего спортсмен совместно с Федерацией гребного спорта России принял решение провести полное разбирательство в этом вопросе.

"Никаких изменений нет, сейчас все находится в стадии разбирательств. Мы пытаемся убедить, что в лаборатории ошиблись при проведения анализа, уверен в этом, потому что в документах у меня стоит номер совершенно другой пробы. Поэтому мы пытаемся сейчас все выяснить и докопаться до причины. Задаем вопросы лаборатории, а ответы нам идут долго и невнятные, либо не дают вообще, видно, что не хотят признавать ошибку", - сказал Федоровцев.

"Этот препарат никак не мог попасть ко мне ни через еду, ни через другие лекарства, только целенаправленно. А суть в том, что я этого не делал, да и препарат предназначен для дедушек или бабушек. Нужно быть полным сумасшедшим, чтобы принимать его будучи лидером сборной", - подчеркнул спортсмен.

Спортсмен заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время и тренируется самостоятельно

"Были планы завершить карьеру после Олимпиады, но меня отстранили и не позволили сделать это на мажорной ноте. Сейчас я тренируюсь, пока не завершаю карьеру, вдруг позвонят завтра и скажут: "Сергей Анатольевич, извините, мы ошиблись, можете выступать", поэтому пока не завершаю и тренируюсь сам в зале или на лыжах. Жизнь покажет, что будет дальше ", - сказал Федоровцев.

Федоровцев является чемпионом Олимпийских игр - 2004, а также двукратным чемпионом Европы.