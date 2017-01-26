Гребец Федоровцев: лаборатория допустила ошибку при анализе моей допинг-пробы

Губернатор лично проверил на прочность кресла строящейся к ЧМ-2018 "Ростов-Арены"Спорт 26 января, 17:38
Кубань закупит 60 новых автобусов к матчам Кубка конфедераций в СочиСпорт 26 января, 17:22
Улицу в Екатеринбурге назовут в честь Героя России ВаловаНовости Урала 26 января, 17:13
Фигурист Кацалапов заявил, что у них с Синициной возникли вопросы по оценке на ЧЕСпорт 26 января, 17:01
Рабочий ТЭЦ в Пензе мог погибнуть из-за нарушения технологического процессаПроисшествия 26 января, 16:50
Компания "Т Плюс" опровергла факт взрыва на Пензенской ТЭЦ-1Происшествия 26 января, 16:41
Гребец Федоровцев: лаборатория допустила ошибку при анализе моей допинг-пробыСпорт 26 января, 16:15
Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срокаСпорт 26 января, 16:04
Airbus авиакомпании Finnair приземлился в Шереметьеве для дозаправкиПроисшествия 26 января, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российский гребец Сергей Федоровцев уверен, что лаборатория допустила ошибку при анализе его допинг-пробы, так как был перепутан номер пробирки в документах. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
Международная федерация гребного спорта 1 июля сообщила, что в допинг-пробе Федоровцева обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. После чего спортсмен совместно с Федерацией гребного спорта России принял решение провести полное разбирательство в этом вопросе.
"Никаких изменений нет, сейчас все находится в стадии разбирательств. Мы пытаемся убедить, что в лаборатории ошиблись при проведения анализа, уверен в этом, потому что в документах у меня стоит номер совершенно другой пробы. Поэтому мы пытаемся сейчас все выяснить и докопаться до причины. Задаем вопросы лаборатории, а ответы нам идут долго и невнятные, либо не дают вообще, видно, что не хотят признавать ошибку", - сказал Федоровцев.
"Этот препарат никак не мог попасть ко мне ни через еду, ни через другие лекарства, только целенаправленно. А суть в том, что я этого не делал, да и препарат предназначен для дедушек или бабушек. Нужно быть полным сумасшедшим, чтобы принимать его будучи лидером сборной", - подчеркнул спортсмен.
Спортсмен заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время и тренируется самостоятельно
"Были планы завершить карьеру после Олимпиады, но меня отстранили и не позволили сделать это на мажорной ноте. Сейчас я тренируюсь, пока не завершаю карьеру, вдруг позвонят завтра и скажут: "Сергей Анатольевич, извините, мы ошиблись, можете выступать", поэтому пока не завершаю и тренируюсь сам в зале или на лыжах. Жизнь покажет, что будет дальше ", - сказал Федоровцев.
Федоровцев является чемпионом Олимпийских игр - 2004, а также двукратным чемпионом Европы.