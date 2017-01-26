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Фигурист Кацалапов заявил, что у них с Синициной возникли вопросы по оценке на ЧЕ

Спорт
26 января, 17:01 дата обновления: 26 января, 17:11 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Спортсмен добавил, что его пару с Синициной на чемпионате Европы мотивирует возможность доказать право выступить на чемпионате мира в Хельсинки
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Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский фигурист Никита Кацалапов заявил, что у него и его партнерши Виктории Синициной возникли вопросы по снижению уровня по итогам проката в короткой программе танцевальный пар на чемпионате Европы в Остраве. Об этом Кацалапов сообщил журналистам.

Пара Синицина/Кацалапов получила 64,67 балла и временно вышла на первое место.

"Вопросы по оценке у нас возникли, хотя, честно говоря, мы очень довольны прокатом. Чувствуется, что сегодня мы выступили эмоционально мощнее и чище, чем на чемпионате России. Поэтому это может быть настолько мелочно - маленькая шероховатость в ребре, маленький качок, что это может вызвать снижения уровня, и элемент не будет засчитан. Я попрошу, чтобы нам сказали, над чем надо поработать технически", - сказал Кацалапов.

Кацалапов заявил, что его пару с Синициной на чемпионате Европы мотивирует возможность доказать право выступить на чемпионате мира в Хельсинки. "Это мотивирует и ни в коем случае не давит на нас. Ничем необычным это не является", - отметил Кацалапов.

С декабря пара Синицина/Кацалапов сотрудничает с известным советским и российским тренером Еленой Чайковской. "Она глава нашей команды сейчас, она помогает нам абсолютно во всем. Как говорит наш хореограф, она берет большую кисть и разрисовывает нашу программу, наши образы. Ничуть не меньше она берется и за наш конек, постоянно смотрит за технической стороной", - отметил Кацалапов.

Россию также представят пары Александра Степанова/Иван Букин и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

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