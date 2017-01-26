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Европейская легкоатлетическая ассоциация создала комиссию для пересмотра рекордов

Спорт
26 января, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Возглавит комиссию ирландец Пирс О'Кэллахан
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Европейская легкоатлетическая ассоциация учредила специальную комиссию, которая оценит необходимость пересмотра рекордов Европы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Возглавит комиссию ирландец Пирс О'Кэллахан. Рабочая группа комиссии озвучит свои рекомендации перед исполкомом ассоциации в сентябре.

"Я неоднократно обсуждал эту проблему с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяном Коу, они будут следить за нашими успехами", - сказал глава европейской федерации Свейн Арне Хансен.

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