Европейская легкоатлетическая ассоциация создала комиссию для пересмотра рекордов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Европейская легкоатлетическая ассоциация учредила специальную комиссию, которая оценит необходимость пересмотра рекордов Европы. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Возглавит комиссию ирландец Пирс О'Кэллахан. Рабочая группа комиссии озвучит свои рекомендации перед исполкомом ассоциации в сентябре.

"Я неоднократно обсуждал эту проблему с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяном Коу, они будут следить за нашими успехами", - сказал глава европейской федерации Свейн Арне Хансен.