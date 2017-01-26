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Губернатор лично проверил на прочность кресла строящейся к ЧМ-2018 "Ростов-Арены"

Спорт
26 января, 17:38 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Готовность сооружения составляет на данный момент 70 процентов
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"Ростов-Арена"

"Ростов-Арена"

© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент акционерного общества "Крокус Интернэшнл", которое является генподрядчиком строящийся "Ростов-Арены", Арас Агаларов лично проверили на прочность кресла на строящемся к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионе. Об этом губернатор сообщил журналистам на пресс-конференции.

"Это не качающиеся пластиковые кресла. Да простит меня Араз Агаларов, но мы прыгали на них и пытались сломать. Он выставил все виды сидений, которые могли быть приняты, и мы встали на них. Я, не самый худенький человек, прыгал на них и не сломал", - сказал Голубев.

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Кресла будут четырех цветов - белого, синего, красного и желтого. "Четыре цвета - это флаг Ростовской области, желто-синий - цвета клуба, и триколор - флаг Российской Федерации. Кресла очень удобные - каждое будет подниматься, а как их расположить - дело дизайнеров", - отметил Голубев. Он также добавил, что стадион после чемпионата мира станет домашней ареной футбольного клуба "Ростов".

Готовность сооружения составляет на данный момент 70 процентов. Комплекс зданий и сооружений нового футбольного стадиона будет расположен на левом берегу реки Дон и станет композиционным ядром застройки левобережной части города. Стоимость стадиона составляет 18,7 млрд рублей. Пятиэтажная арена будет вмещать 45 тысяч зрителей и иметь три яруса открытых трибун.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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