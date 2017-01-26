"Спартак" оштрафован КХЛ на 300 тыс. рублей за слова про судей после матча со СКА

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МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала "Спартак" на 300 тысяч рублей за слова защитника команды Ярослава Дыбленко относительно судейства матча со СКА, состоявшегося в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.
"Спартак" проиграл дома СКА и потерял шансы на выход в плей-офф. Во втором периоде у красно-белых при счете 1:0 до конца матча был удален Вадим Бердников, после чего СКА сравнял счет. После игры Дыбленко сказал, что судьи "хорошо сработали, надев майки СКА".
"В матче "Спартак" - СКА, состоявшемся 25 января 2017 года, игрок ХК "Спартак" Ярослав Дыбленко допустил комментарии относительно судейства прошедшей игры, что является нарушением пп.1.23 п.1 ст.54 спортивного регламента КХЛ. В связи с этим, на ХК "Спартак" наложен штраф согласно п.34 ст.28 дисциплинарного регламента КХЛ", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно статье дисциплинарного регламента, за неисполнение обязанностей до, в течение и после окончания матча не допускать со стороны хоккеистов, тренеров или официальных лиц клуба публичных высказываний на клуб по решению главного арбитра лиги налагается штраф в размере 300 тысяч рублей.