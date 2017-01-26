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Футболист Прудников приглашен на второй сбор "Локомотива"

Спорт
26 января, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Отмечается, что также будут приглашены нападающий Александр Коре, уже отметившийся дублем на первом сборе, и полузащитник Амир Натхо
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Александр Прудников

Александр Прудников

© Солнцев Дмитрий/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Нападающий Александр Прудников приглашен на второй сбор московского футбольного клуба "Локомотив", который пройдет в испанской Марбелье. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

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Источник: "Локомотив" продлил просмотр футболиста Коре до 19 января

Отмечается, что также будут приглашены нападающий Александр Коре, уже отметившийся дублем на первом сборе, и полузащитник Амир Натхо.

Второй сбор "Локомотива" пройдет с 26 января по 7 февраля. Железнодорожники проведут там пять контрольных матчей: 29 января - с хорватским "Осиеком", 2 февраля - с австрийской "Адмирой", 3 февраля - с венгерским "Видеотоном", 5 февраля - с японским "Сенан Бельмаре", 6 февраля - с датским клубом "Сеннерйюск".

Прудников является серебряным призером чемпионата России по футболу в составе московского "Спартака" (2007). В настоящее время заявлен за "Оренбург", в нынешнем сезоне принял участие в четырех матчах клуба.

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