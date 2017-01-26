Прыгун Цыплаков подал заявку в IAAF на индивидуальный допуск к стартам

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Даниил Цыплаков, специализирующийся в прыжках в высоту, подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом ТАСС сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

Также заявку в IAAF подала Юлия Мальцева, специализирующаяся в метании диска. "Заявки в IAAF направили Даниил Цыплаков и Юлия Мальцева", - отметила Трущенкова.

Цыплаков является победителем чемпионата Европы - 2015 в помещении. Мальцева - обладательница золота чемпионата России - 2014, чемпионка Универсиады-2015.

Ранее соответствующие заявки в IAAF направили победительница зимних чемпионатов мира (2014) и Европы (2015) Екатерина Конева, специализирующаяся в тройном прыжке, олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина и ряд других российских легкоатлетов.