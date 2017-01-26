В допинг-пробах бойцов ММА Тухугова и Магомедова найден остарин

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. В допинг-пробах российских бойцов смешанного стиля (ММА) Руслана Магомедова и Зубайры Тухугова был обнаружен остарин. Об этом Магомедов сообщил ТАСС.

Ранее стало известно о временном отстранении бойцов после того, как в их допинг-пробах был обнаружен запрещенный препарат. В их отношении Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) проводится расследование.

"У Зубайры, Поветкина и у меня найден в пробах остарин. Сейчас я пытаюсь доказать, что не принимал этот препарат", - сказал Магомедов.

Ранее остарин был найден в допинг-пробе боксера Александра Поветкина, в отношении которого проводит расследование Всемирный боксерский совет (WBC).