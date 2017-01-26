ВФЛА: юристы сформулировали предложения для обращения легкоатлетки Лебедевой в CAS

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МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Юристы сформулировали предложения, которые Татьяна Лебедева может использовать в случае подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить спортсменку двух серебряных медалей Олимпиады 2008 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.
Встреча представителей ВФЛА с юристами состоялась в четверг. Ранее стало известно, что перепроверка допинг- пробы россиянки с с Олимпийских игр 2008 года дала положительный результат на туринабол. МОК лишил Лебедеву двух серебряных медалей Игр-2008. Спортсменка заявила ТАСС, что оспорит решение МОК в суде.
"Мы проанализировали те доводы, которые высказывал представитель Татьяны Лебедевой и сформулировали некие предложения, которое наш представитель в ближайшее время озвучит ей, - сказал Паркин. - Эти предложения можно будет использовать, если Лебедева обжалует решение МОК в Спортивном арбитражном суде".
"Предложения касаются методики определения туринабола, так как она была внедрена Родченковым и сейчас в специализированной прессе идет критика данной методики, - добавил Паркин. - Научные высказывания отдельных химиков и специалистов можно использовать в суде для того, чтобы попытаться поспорить с решением МОК".
По словам исполнительного директора ВФЛА, юристы считают дело легкоатлетки сложным. "Юристы настроены работать, но дело сложное, - подчеркнул Паркин. - Если допустить, что эта методика неверна, а по ней уже несколько лет работают, принимаются решения, люди дисквалифицируются и лишаются медалей, то тогда все эти решения, по идее, будут поставлены под сомнение и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами могут поменять практику".
Паркин также сообщил, что в случае решения Лебедевой обжаловать решение МОК в CAS, ее дело может быть объединено с рядом аналогичных дел. "У нас есть сейчас аналогичные дела в CAS - это дела велогонщицы Екатерины Гниденко, легкоатлетки Марии Абакумовой, - сказал он. - Каждое дело своеобразно, но присутствует тот же туринабол, та же методика. Поэтому если Лебедева будет обжаловать решение МОК, то эти дела могут быть объединены".