Боец ММА Магомедов: запрещенный остарин содержался в спортивной добавке

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Запрещенный остарин, найденный в допинг-пробе известного российского бойца Руслана Магомедова, входил в состав спортивной добавки. Об этом Магомедов сообщил ТАСС.

Ранее стало известно о временном отстранении Магомедова после того, как в его допинг-пробе был обнаружен запрещенный препарат. В отношении россиянина Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) проводится расследование.

"Я не хотел, чтобы у меня что-то вырастало. Я принимал добавку для увеличения тестостерона, но, как оказалось, там содержалось это вещество", - сказал Магомедов.

Ранее остарин был найден в допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина, в отношении которого проводит расследование Всемирный боксерский совет (WBC).