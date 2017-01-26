The Guardian: Экклстоун заработал $28 млн на продаже акций нового владельца "Формулы-1"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бывший генеральный промоутер чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун заработал $28 млн на продаже акций нового владельца "королевских гонок" - американской компании Liberty media.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Ранее Liberty media официально объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1". Новым генеральным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен Чейз Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.

Отмечается, что после покупки "Формулы-1" новый владелец передал часть своих акций Экклстоуну, который 25 января продал почти все акции, заработав $28 млн.