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The Guardian: Экклстоун заработал $28 млн на продаже акций нового владельца "Формулы-1"

Спорт
26 января, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Ранее новым генеральным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" был назначен Чейз Кэри
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Берни Экклстоун

Берни Экклстоун

© Cергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бывший генеральный промоутер чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун заработал $28 млн на продаже акций нового владельца "королевских гонок" - американской компании Liberty media.

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Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Ранее Liberty media официально объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1". Новым генеральным директором и генеральным промоутером "королевских гонок" назначен Чейз Кэри, 86-летний Экклстоун официально стал почетным президентом.

Отмечается, что после покупки "Формулы-1" новый владелец передал часть своих акций Экклстоуну, который 25 января продал почти все акции, заработав $28 млн.

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