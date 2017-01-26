Форвард "Коламбуса" Аткинсон заменит травмированного Малкина на Матче звезд НХЛ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Нападающий "Коламбуса" Кэм Аткинсон заменит травмированного Евгения Малкина на Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее стало известно, что 30-летний российский нападающий "Питтсбурга" получил травму нижней части тела и не сможет принять участие в матче.

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лос-Анджелесе 28-29 января.