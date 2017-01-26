Президент "Оренбурга": клуб еще не расторг контракт с футболистом Прудниковым

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МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Оренбург" еще не расторг контракт с нападающим Александром Прудниковым. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Василий Столыпин.
Ранее в СМИ появилась информация, что Прудников и "Оренбург" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Также официальный сайт московского "Локомотива" опубликовал состав команды на второй зимний тренировочный сбор, на просмотре в клубе будет 27-летний нападающий.
"Пока идут переговоры, контракт еще не расторгнут", - сказал Столыпин.
В текущем сезоне Прудников сыграл за "Оренбург" четыре матча, в которых не забил ни одного гола.