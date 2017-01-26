"Сент-Луис" вызвал российского хоккеиста Барбашева из фарм-клуба

Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернетаОбщество 26 января, 19:05
Песков: мнение Клименко об ограничениях интернета - это частная точка зренияПолитика 26 января, 19:03
Оптимизация расходов: как указ Трампа повлияет на бюджет ООНМеждународная панорама 26 января, 19:00
Тренер сборной России Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой "Спартака"Спорт 26 января, 18:52
Стадион "Маракана" полностью обесточен из-за долгов за электроэнергиюСпорт 26 января, 18:47
Баскетболист "Химок" Швед признан самым ценным игроком четвертого тура Топ-16 ЕврокубкаСпорт 26 января, 18:44
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35Армия и ОПК 26 января, 18:43
Тренер: вопрос участия Варламова в ЧМ по хоккею будет рассматриваться ближе к веснеСпорт 26 января, 18:39
Фигуристы Степанова и Букин не почувствовали, что допустили ошибки во время проката на ЧЕСпорт 26 января, 18:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" вызвал из фарм-клуба российского форварда Ивана Барбашева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Вызов 21-летнего россиянина связан с травмой другого форварда "Сент-Луиса" Кайла Бродзяка, который выбыл на пять недель.
Россиянин может дебютировать в НХЛ в ночь на пятницу в матче с "Миннесотой".
Барбашев, задрафтованный "Сент-Луисом" в 2014 году под общим 33-м номером, в нынешнем сезоне провел 44 матча за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго Вулвз", в которых забросил 19 шайб и отдал 18 передач.