"Сент-Луис" вызвал российского хоккеиста Барбашева из фарм-клуба

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" вызвал из фарм-клуба российского форварда Ивана Барбашева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вызов 21-летнего россиянина связан с травмой другого форварда "Сент-Луиса" Кайла Бродзяка, который выбыл на пять недель.

Россиянин может дебютировать в НХЛ в ночь на пятницу в матче с "Миннесотой".

Барбашев, задрафтованный "Сент-Луисом" в 2014 году под общим 33-м номером, в нынешнем сезоне провел 44 матча за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго Вулвз", в которых забросил 19 шайб и отдал 18 передач.