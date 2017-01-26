Баскетболист "Химок" Швед признан самым ценным игроком четвертого тура Топ-16 Еврокубка

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Защитник российского баскетбольного клуба "Химки" Алексей Швед признан самым ценным игроком четвертого тура раунда Топ-16 Кубка Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Химки" в среду нанесли поражение немецкому "Ратиофарм Ульм" со счетом 85:84, Швед стал самым результативным игроком встречи с 32 очками. Также он записал на свой счет четыре подбора, восемь передач и один перехват.

После этой победы подмосковный клуб обеспечил себе выход в следующую стадию турнира, имея в активе три победы после четырех матчей.

В следующем матче "Химки" 1 февраля на выезде встретятся с литовским "Техасасом".