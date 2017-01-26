Боброва и Соловьев занимают второе место после короткой программы в танцах на льду на ЧЕ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают второе место по итогам короткой программы в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве. Их результат - 76,18 балла.

Лидируют итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте (76,65), третьими идут французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48).

Другая российская пара Александра Степанова и Иван Букин занимает шестое место (68,17), Виктория Синицына и Никита Кацалапов - восьмое (64,67).

Произвольную программу спортсмены представят в субботу.