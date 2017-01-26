Боброва и Соловьев занимают второе место после короткой программы в танцах на льду на ЧЕ

Клименко заявил, что не предлагал использовать в РФ китайский опыт регулирования интернетаОбщество 26 января, 19:05
Песков: мнение Клименко об ограничениях интернета - это частная точка зренияПолитика 26 января, 19:03
Оптимизация расходов: как указ Трампа повлияет на бюджет ООНМеждународная панорама 26 января, 19:00
Тренер сборной России Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой "Спартака"Спорт 26 января, 18:52
Стадион "Маракана" полностью обесточен из-за долгов за электроэнергиюСпорт 26 января, 18:47
Баскетболист "Химок" Швед признан самым ценным игроком четвертого тура Топ-16 ЕврокубкаСпорт 26 января, 18:44
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35Армия и ОПК 26 января, 18:43
Тренер: вопрос участия Варламова в ЧМ по хоккею будет рассматриваться ближе к веснеСпорт 26 января, 18:39
Фигуристы Степанова и Букин не почувствовали, что допустили ошибки во время проката на ЧЕСпорт 26 января, 18:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают второе место по итогам короткой программы в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве. Их результат - 76,18 балла.
Лидируют итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте (76,65), третьими идут французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48).
Другая российская пара Александра Степанова и Иван Букин занимает шестое место (68,17), Виктория Синицына и Никита Кацалапов - восьмое (64,67).
Произвольную программу спортсмены представят в субботу.