Стадион "Маракана" полностью обесточен из-за долгов за электроэнергию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Самый знаменитый спортивный объект Бразилии - футбольный стадион "Маракана" - сегодня был полностью обесточен из-за огромных долгов за электроэнергию. Как сообщил телеканал Globo, соответствующие счета не оплачивались с сентября прошлого года.

К настоящему времени долг за обеспечение стадиона электроэнергией достиг уже 1,3 млн реалов ($410 тыс.). Однако по-прежнему неясно, кто же будет погашать его: компания, которой поручено поддерживать спортивный объект в надлежащем состоянии, через суд пытается отказаться от своих обязательств.

В 2013 году власти штата Рио-де-Жанейро передали управление стадионом специально созданному акционерному обществу Maracana S. A., сформированному компаниями Odebrecht ("Одебрехт") и AEG. Срок данного контракта составляет 30 лет. Однако перед Олимпийскими играми, которые состоялись в Бразилии в августе прошлого года, содержание "Мараканы" было временно поручено их оргкомитету, занимавшемуся организацией соревнований.

Теперь Odebrecht, которой принадлежит 95% акций Maracana S. A., отказывается принимать спортивный объект обратно под свое управление, ссылаясь на тот факт, что оргкомитет не выполнил часть предусмотренных работ. Судья штата Рио-де-Жанейро Фернанда Лузада вынесла решение, согласно которому этот аргумент не освобождает акционерное общество от выполнения обязанностей в отношении стадиона. Однако данный вердикт не является окончательным, поэтому представители управляющей компании решили обжаловать его.

Между тем убытки Odebrecht, вызванные расходами на содержание спортивного объекта, с 2013 года составили 173 млн реалов ($53,4 млн). Руководство строительной компании пыталось расторгнуть контракт с правительством штата, вернув ему управление "Мараканой". Однако власти региона, переживающего один из самых серьезных финансовых кризисов в своей истории, также не согласились взять на себя дополнительную нагрузку.

Футбольный стадион "Маракана" является одним из наиболее известных спортивных сооружений в мире. Свое название он получил от реки Маракана, протекающей неподалеку. Однако официально с 1964 года за ним закреплено название "Стадион имени журналиста Мариу Филью" в честь известного бразильского спортивного корреспондента. В августе прошлого года на "Маракане" прошли церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр.