Тренер сборной России Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой "Спартака"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой московского "Спартака" на сборах в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В настоящий момент "Спартак" проводит сборы в Абу-Даби, на 31 января запланирован контрольный матч с датским "Копенгагеном".

"На сегодняшней вечерней тренировке красно-белых игроков нашей национальной команды ждал сюрприз. На их работу в Абу-Даби решил посмотреть Станислав Черчесов. По его словам, он в течение двух дней будет присутствовать на стадионе "Шейх Зайд", где проходят занятия спартаковцев", - говорится в сообщении пресс-службы.