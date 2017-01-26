Тренер сборной России Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой "Спартака"

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в течение двух дней будет наблюдать за игрой московского "Спартака" на сборах в ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
В настоящий момент "Спартак" проводит сборы в Абу-Даби, на 31 января запланирован контрольный матч с датским "Копенгагеном".
"На сегодняшней вечерней тренировке красно-белых игроков нашей национальной команды ждал сюрприз. На их работу в Абу-Даби решил посмотреть Станислав Черчесов. По его словам, он в течение двух дней будет присутствовать на стадионе "Шейх Зайд", где проходят занятия спартаковцев", - говорится в сообщении пресс-службы.