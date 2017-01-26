Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигурист Соловьев считает, что их прокат с Бобровой на ЧЕ был эмоционально сдержанным

Спорт
26 января, 19:03 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Боброва и Соловьев занимают второе место, их результат в короткой программе - 76,18 балла
Поделиться
Материал из 1 страницы
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев

Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Прокат российской танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев в короткой программе на чемпионате Европы в Остраве был эмоционально сдержанным. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал Соловьев.

Боброва и Соловьев занимают второе место, их результат в короткой программе - 76,18 балла.

"Сегодня мне показалось, что наш прокат был не столько эмоциональным, сколько технически очень собранным. А хочется и того, и другого", - отметил Соловьев.

Смотрите также
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
Боброва и Соловьев занимают второе место после короткой программы в танцах на льду на ЧЕ

"Мы работаем не на оценки, мы работаем над своим лицом, чтобы оно понравилось всем судьям. Судей много, каждый придирается по-своему, у каждого свой взгляд на тот или иной элемент или программу в общем", - добавил Соловьев.

Лидируют итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте (76,65), третьими идут французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48). "Сейчас итальянцы будут кататься на подъеме, французы будут стараться сосредоточиться на элементах, а нам просто нужно кататься так, как мы умеем и как не раз уже показывали. У нас за плечами много соревнований, и мы достаточно опытная пара, чтобы собраться. Главное для нас - подойти к соревнованиям на хорошем эмоциональном фоне, но при этом не переборщить с заводом и оставаться сосредоточенными на элементах", - подчеркнул Соловьев.

Произвольную программу спортсмены представят в субботу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧЕ-2017 по фигурному катанию
В других СМИ
Реклама
Фото
6
ЖХЛ представила календарь на 2017 год с хоккеистками чемпионата
15
Человек, который изменил все: Берни Экклстоун покинул пост главы "Формулы-1"
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
2
Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"
3
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
4
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
5
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
6
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама