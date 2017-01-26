Клуб НХЛ "Колорадо" подтвердил, что вратарь Варламов выбыл до конца сезона

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" подтвердил, что голкипер команды Семен Варламов выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее в четверг отец хоккеиста Александр Варламов сообщил ТАСС, что спортсмен перенесет операцию и больше не сыграет в этом сезоне.
"Мы не можем ставить в ворота нездорового игрока, это неправильное решение. Поэтому операция была единственным вариантом", - заявил тренер клуба Джаред Беднар.
Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером ЧМ-2010. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.