Клуб НХЛ "Колорадо" подтвердил, что вратарь Варламов выбыл до конца сезона

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" подтвердил, что голкипер команды Семен Варламов выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в четверг отец хоккеиста Александр Варламов сообщил ТАСС, что спортсмен перенесет операцию и больше не сыграет в этом сезоне.

"Мы не можем ставить в ворота нездорового игрока, это неправильное решение. Поэтому операция была единственным вариантом", - заявил тренер клуба Джаред Беднар.

Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером ЧМ-2010. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.