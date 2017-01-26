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Каппеллини: размер катка на ЧЕ в Остраве заставляет фигуристов осторожничать

Спорт
26 января, 19:50 UTC+3 ОСТРАВА корр. ТАСС, Олег Кошелев
Итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте лидируют по итогам короткой программы танцевальных пар
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Анна Каппеллини и Лука Ланотте

Анна Каппеллини и Лука Ланотте

© EPA/MARTIN DIVISEK

ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Размер катка на арене в Остраве, где проходит чемпионат Европы по фигурному катанию, заставляет спортсменов осторожничать. Такое мнение журналистам высказала итальянка Анна Каппеллини.

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Итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте лидируют по итогам короткой программы танцевальных пар.

"Каток в Остраве маловат, и мы вынуждены обращать на это внимание. Возможно, иначе мы бы могли показать нечто большее, но нам приходится быть осторожными, тем более мы катаемся в паре. Дело не в том, что мы ограничены в пространстве, а в том, что нам нужно держать в голове нечто лишнее", - отметила Каппеллини.

Произвольную программу спортсмены представят в субботу.

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