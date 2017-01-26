Каппеллини: размер катка на ЧЕ в Остраве заставляет фигуристов осторожничать

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Каппеллини: размер катка на ЧЕ в Остраве заставляет фигуристов осторожничатьСпорт 26 января, 19:50
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ОСТРАВА /Чехия/, 26 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Размер катка на арене в Остраве, где проходит чемпионат Европы по фигурному катанию, заставляет спортсменов осторожничать. Такое мнение журналистам высказала итальянка Анна Каппеллини.
Итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте лидируют по итогам короткой программы танцевальных пар.
"Каток в Остраве маловат, и мы вынуждены обращать на это внимание. Возможно, иначе мы бы могли показать нечто большее, но нам приходится быть осторожными, тем более мы катаемся в паре. Дело не в том, что мы ограничены в пространстве, а в том, что нам нужно держать в голове нечто лишнее", - отметила Каппеллини.
Произвольную программу спортсмены представят в субботу.