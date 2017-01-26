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Весенняя часть чемпионата Крыма по футболу стартует 4 марта

Спорт
26 января, 19:48 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив
В стартовом матче лидер первенства "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района сыграет на выезде с "Севастополем"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Весенняя часть чемпионата Крыма по футболу начнется 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза.

"Чемпионат (третий и четвертый круг) возобновится 4 марта 2017 года, когда будут проведены первые поединки 15-го тура, а завершающий, 28-й тур, состоится 10 июня", - говорится в сообщении.

В стартовом матче лидер первенства "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района сыграет на выезде с "Севастополем".

Турнирную таблицу после четырнадцати туров возглавлять "Крымтеплица" (33 очка), на втором месте - "ТСК- Таврия" (27), на третьем - "Севастополь" (26), четвертое место занимает "Евпатория" (23), пятое - "Океан" (18), шестое - "Кафа" (17), седьмое - "Рубин" (11), восьмое - "КФУ-Бахчисарай" (3).

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.

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