Весенняя часть чемпионата Крыма по футболу стартует 4 марта

Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"Международная панорама 26 января, 20:34
Российский бобслеист Дмитрий Попов выиграл общий зачет Кубка ЕвропыСпорт 26 января, 20:15
Топ-менеджмент "Роснефти" вложит 266 млн руб. в исследования для лечения онкобольных детейОбщество 26 января, 20:11
Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск из CAS на решение IWF об отстраненииСпорт 26 января, 19:58
Президент Мексики не поедет в США на встречу с ТрампомМеждународная панорама 26 января, 19:56
Футболист Прудников расторг контракт с "Оренбургом" по взаимному соглашению сторонСпорт 26 января, 19:54
Ростуризм предлагает организовать на хадж прямые рейсы из Крыма в Саудовскую АравиюОбщество 26 января, 19:51
Каппеллини: размер катка на ЧЕ в Остраве заставляет фигуристов осторожничатьСпорт 26 января, 19:50
ВКС РФ и ВВС Турции провели операцию против ИГ в районе Эль-БабаПолитика 26 января, 19:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Весенняя часть чемпионата Крыма по футболу начнется 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза.
"Чемпионат (третий и четвертый круг) возобновится 4 марта 2017 года, когда будут проведены первые поединки 15-го тура, а завершающий, 28-й тур, состоится 10 июня", - говорится в сообщении.
В стартовом матче лидер первенства "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района сыграет на выезде с "Севастополем".
Турнирную таблицу после четырнадцати туров возглавлять "Крымтеплица" (33 очка), на втором месте - "ТСК- Таврия" (27), на третьем - "Севастополь" (26), четвертое место занимает "Евпатория" (23), пятое - "Океан" (18), шестое - "Кафа" (17), седьмое - "Рубин" (11), восьмое - "КФУ-Бахчисарай" (3).
Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.