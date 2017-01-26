Футболист Прудников расторг контракт с "Оренбургом" по взаимному соглашению сторон

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Нападающий "Оренбурга" Александр Прудников расторг контракт с клубом по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Ранее стало известно, что московский "Локомотив" пригласил игрока на второй сбор в Испанию.

Прудников является серебряным призером чемпионата России по футболу в составе московского "Спартака" (2007). В нынешнем сезоне принял участие в четырех матчах клуба.