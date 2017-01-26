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Федерация тяжелой атлетики России отозвала иск из CAS на решение IWF об отстранении

Спорт
26 января, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года решением IWF из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение об отзыве иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) об отстранении на год стран, имеющих три и более положительных случаев по итогам перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Об этом сообщает пресс-служба ФТАР.

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В четверг в Будапеште прошла рабочая встреча президента IWF Томаша Аяна и главы ФТАР Максима Агапитова. На ней обсуждались ключевые аспекты борьбы с допингом, взаимодействия с международной федерацией. Как сообщает пресс-служба ФТАР, Аян высоко оценил все произошедшие изменения в федерации и предпринятые шаги по обновлению всего руководящего состава.

29 июля IWF отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев применения допинга, позже в августе она объявила, что после окончания Олимпиады в Бразилии ФТАР и Федерации тяжелой атлетики Белоруссии и Казахстана будут на год дисквалифицированы за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Спортивные федерации подали апелляцию в CAS на это решение.

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