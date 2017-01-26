Российский бобслеист Дмитрий Попов выиграл общий зачет Кубка Европы

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Попов впервые в истории отечественного бобслея выиграл второй по значимости кубковый трофей - Кубок Европы. Об этом сообщает пресс- служба Федерации бобслея России.
Попов выиграл общий зачет в соревнованиях бобов-четверок, а также стал первым в зачете комбинации (двойки+ четверки). Второе место в общем зачете четверток занял экипаж немца Беннета Бухмюллера, третьим стал другой российский экипаж Ивана Линючева.
Россиянка Любовь Черных стала третьей в общем зачете у женщин, победу одержала немка Анна Кехлер, вторая - Мартина Фонтанив из Швейцарии.