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Российский бобслеист Дмитрий Попов выиграл общий зачет Кубка Европы

Спорт
26 января, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Впервые в истории отечественного бобслея россиянин выиграл второй по значимости кубковый трофей
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Дмитрий Попов

Дмитрий Попов

© EPA/MATT CAMPBELL

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Попов впервые в истории отечественного бобслея выиграл второй по значимости кубковый трофей - Кубок Европы. Об этом сообщает пресс- служба Федерации бобслея России.

Попов выиграл общий зачет в соревнованиях бобов-четверок, а также стал первым в зачете комбинации (двойки+ четверки). Второе место в общем зачете четверток занял экипаж немца Беннета Бухмюллера, третьим стал другой российский экипаж Ивана Линючева.

Россиянка Любовь Черных стала третьей в общем зачете у женщин, победу одержала немка Анна Кехлер, вторая - Мартина Фонтанив из Швейцарии.

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