Российский бобслеист Дмитрий Попов выиграл общий зачет Кубка Европы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Попов впервые в истории отечественного бобслея выиграл второй по значимости кубковый трофей - Кубок Европы. Об этом сообщает пресс- служба Федерации бобслея России.

Попов выиграл общий зачет в соревнованиях бобов-четверок, а также стал первым в зачете комбинации (двойки+ четверки). Второе место в общем зачете четверток занял экипаж немца Беннета Бухмюллера, третьим стал другой российский экипаж Ивана Линючева.

Россиянка Любовь Черных стала третьей в общем зачете у женщин, победу одержала немка Анна Кехлер, вторая - Мартина Фонтанив из Швейцарии.